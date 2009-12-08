НБУ о сокращении срока возврата валютной выручки до 90 дней

Сокращение срока возврата валютной выручки со 180 до 90 дней применяется к договорам, заключенным после вступления в силу этой нормы, то есть после 24 ноября 2009 года, когда вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

Об этом говорится в телеграмме Национального банка Украины от 7 декабря №28-311/4492-22644, которая имеется в распоряжении УНИАН.

В своих разъяснениях Нацбанк ссылается на ст. 58 Конституции Украины и на решение Конституционного суда Украины от 9 ноября 1999 г. №1-рп/99, в соответствии с которыми «действие нормативно-правового акта во времени следует понимать так, что оно начинается с момента вступления данного акта в силу и прекращается с утратой им силы, то есть до события, факта применяется тот закон или иной нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место».

В телеграмме также указывается, что в соответствии с законом срок зачисления выручки в иностранной валюте на счета резидентов в банках по экспортным операциям и отсрочка поставки товара по импортным операциям уменьшен со 180 до 90 календарных дней, но эта норма не распространяется на субъектов космической деятельности, для которых этот срок составляет 500 календарных дней.

Как сообщалось, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав АРЖЕВИТИН сообщил УНИАН, что парламент намерен отменить норму о сокращении срока возврата валютной выручки и что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте.