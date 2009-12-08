Наличный курс валют сегодня

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,03 грн./долл., курс незначительно понизился по сравнению с 7 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 7 декабря, и сегодня составляет 11,82 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 12,03 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-11,90 грн./евро, по продаже – в пределах 11,90-12,20 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 7 декабря, понизился на 1% и составляет в среднем 0,2648/0,2753 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,03 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5%, по сравнению с 7 декабря, и сегодня составляет 11,82 грн./евро, продажи – на 0,4% – до 12,03 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,75-11,86 грн./евро, по продаже – в пределах 11,90-12,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 7 декабря, понизился на 1,1% и сегодня составляет 0,2634 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2775 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2750-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 11,78/12,08 грн., рубль – 0,2300/0,2800 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,06 грн., евро – 11,65/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,95/8,05 грн., евро – 11,80/12,20 грн., рубль – 0,2670/0,2770 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 8 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,984, к евро – 11,805941, к российскому рублю – 0,27044.