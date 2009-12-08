Межбанк: торги по доллару открылись котировками 7,98/8,00 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9850/8,0070 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2646/0,2654 грн./рубль, котировки по евро-гривне понизились – 11,8335/11,8680 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,4815/1,4817 долл./евро (понедельник - 1,4826/1,4828 долл./евро).

В понедельник, 7 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.