Украинские экологи участвуют в конференции по проблемам климата

Украинские экологи принимают участие в конференции ООН по проблемам изменения климата, которая отрылась вчера в Копенгагене (Дания).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном экологическом центре Украины.

Это представители Рабочей группы по изменению климата и участники Климатического движения Украины: координаторы программы по изменению климата в НЭЦУ Ирина СТАВЧУК и Христина РУДНИЦКАЯ и председатель экологической организации «Голос Природы» (г. Днепродзержинск) Евгений КОЛИШЕВСКИЙ.

Конференция ООН по проблемам изменения климата - наиболее значимое событие года на мировом уровне - будет продолжаться две недели. Для участия в переговорах приехали представители 192 стран мира, уже зарегистрированы 25 тыс. участников. В конференции примут участие около 100 президентов и премьер-министров разных стран мира. Цель переговоров – принятие нового соглашения, которое придет на смену Киотскому протоколу в 2013 году.

В настоящее время переговорный процесс затянулся из-за нежелания государств принимать на себя обязательства и снижать выбросы парниковых газов.

По данным НЭЦУ, позиция Украины остается наиболее неконструктивной, что также тормозит переговоры. “В то время, когда ряд стран объявляют о намерениях сократить выбросы парниковых газов, официальная позиция Украины предусматривает рост выбросов на 75% от нынешнего уровня. Наша страна - единственное государство в мире, которое предполагает такой значительный рост выбросов парниковых газов, при этом пытаясь отстаивать свое право на торговлю квотами”, - сообщают экологи.

Польша: повышенные обязательства брать нельзя

Польша считает, что Европейский Союз не может брать на себя повышенные обязательства по уменьшению выбросов СО2 в атмосферу на Копенгагенской конференции ООН по противодействию климатическим изменениям без проведения детальной оценки.

Министр по вопросам европейских дел Польши Миколай ДОВГИЛЕВИЧ заявил: “Цель уменьшить выбросы более чем на 20% не может быть решена Евросоюзом только на политическом уровне в Копенгагене, но должна базироваться на оценке последствий, которая должна быть представлена Еврокомиссией Европейскому Совету в марте”, - сообщает сегодня Интернет-издание “EUobserver”.

Он отметил, что такой выводи должен быть сделан в соответствии с мандатом, предоставленным лидерами ЕС в декабре 2008 года Еврокомиссии, относительно оценки возможных последствий для ЕС снижения выбросов СО2 в атмосферу на 30%.

При этом М.ДОВГИЛЕВИЧ выразил надежду, что в таком случае новое глобальное соглашение об уменьшении выбросов СО2 в атмосферу может быть заключено на следующей конференции ООН в Мехико в декабре 2010 года.

Великобритания: уменьшить выбросы можно уже сегодня

Вместе с тем, Великобритания и Дания, представляющие группу из 7 стран - членов ЕС, в которую входят также Швеция, Франция, Финляндия, Германия и Испания, считают возможным уже сейчас заявить о готовности уменьшение выбросов СО2 в атмосферу на 30% по сравнению с 1990 годом.

“Мы подтверждаем, что мы пообещали и будем готовы идти к 30-процентному снижению”, - заявил министр иностранных дел Дании Пер Штиг МУЛЛЕР.

В то же время, министры Дании и Великобритании отметили, что эта готовность не означает, что ЕС будет брать на себя такие обязательства в одностороннем порядке без соответствующих амбициозных обязательств со стороны других крупнейших экономик мира.

7 декабря в Копенгагене началась 15-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям. Для участия в конференции прибыли 15 тысяч делегатов из 192 стран.

Рабочая группа Украины по изменению климата - сеть неправительственных экологических организаций, которые сотрудничают между собой для реализации права граждан на жизнь в безопасной окружающей среде в связи с угрозой глобального изменения климата. В ее состав входят 18 экологических общественных организаций по всей Украине.