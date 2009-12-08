Госкомстат о базовой инфляции: в ноябре - 0,6%

Базовая инфляция в Украине в ноябре 2009 года против октября т.г. составила 0,6%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 14,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

При этом в Госкомстате отметили, что в ноябре 2008 года против октября прошлого года базовая инфляция составляла 1,6%, в январе-ноябре 2008 года – 18,9%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в ноябре 2009 года против октября т.г. составила 1,1%, с начала года (к декабрю 2008 года) – 11,3%, к ноябрю 2008 года – 13,6%. В январе-ноябре 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 16,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в январе-ноябре 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года составила 25,5%, в ноябре 2008 года к ноябрю 2007 года – 22,3%, в ноябре 2008 года к октябрю 2008 года – 1,5%, в январе-ноябре 2008 года (к декабрю 2007 года) – 19,8%.

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года).