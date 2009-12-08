Доллар снижается после речи главы ФРС

Доллар продолжает испытывать давление, снижаясь к иене, после заявления главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который развеял ожидания в отношении скорого повышения процентных ставок в США.

Бернанке, выступая перед экономическим клубом в Вашингтоне, сказал в понедельник, что американская экономика по-прежнему испытывает трудности, и безработица будет высокой еще некоторое время, что привело к падению доходности краткосрочных гособлигаций США.

Слова Бернанке привели к снижению спроса на доллар, поскольку развеяли надежды на повышение ставок в скором времени, которые появились после опубликованных в минувшую пятницу данных о меньшем, чем ожидалось, сокращении числа рабочих мест в экономике США.

"Бернанке был главной движущей силой для доллара. Все это касается ожиданий по поводу процентных ставок в США", - сказал Адам Кол из RBC Capital Markets.

По его словам, рост иены сегодня обусловлен спадом ожиданий в отношении того, что низкодоходная валюта Японии снова станет инструментом финансирования операций carry trade.

"Иена показала худшую динамику после данных о занятости (в США), и сегодня она в большем выигрыше", - сказал Кол.

В то же время, евро не смог удержать завоеванные по отношению к доллару позиции после выхода данных о неожиданно резком падении промышленного производства в Германии.

Негативное влияние на евро также оказали опасения по поводу финансового состояния некоторых государств еврозоны из-за сообщения рейтингового агентства Standard & Poor`s о том, что наибольшие риски в Западной Европе угрожают банкам Греции.

К 15.29 МСК евро снизился на 0,15 процента до $1,4798, ранее поднимаясь до $1,4866.

К иене доллар упал на 1,06 процента до 88,54 иены, евро - на 1,2 процента до 131,05 иены.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, вырос на 0,07 процента до 75,818 пункта. сообщает Рейтер.