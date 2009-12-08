Moody's не будет снижать рейтинги 17 стран с суверенной оценкой "Ааа"

Наивысшим суверенным рейтингам "Ааа" по шкале международного рейтингового агентства Moody`s, присвоенным 17 наиболее развитым странам, в ближайшее время ничего не угрожает, сообщает агентство во вторник.

"Moody`s подчеркивает, что оно не видит прямых угроз рейтингам 17 стран, у которых (суверенные оценки -ред.) находятся на уровне "Ааа", - говорится в сообщении.

Агентство при этом считает, что бюджетный кризис в некоторых из них, в частности в США, Великобритании, Франции и Германии, может продлиться несколько лет несмотря на то, что глобальный макроэкономический и финансовый кризисы уже могут быть близки к завершению, сообщает РИА Новости.