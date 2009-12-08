Кабмин прилагает все усилия, чтобы выполнить обязательства перед МВФ

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ вчера в рамках рабочего визита в Вашингтон провел консультации с руководством МВФ, обсудил состояние и перспективы сотрудничества между Украиной и МВФ и необходимые мероприятия для завершения успешного пересмотра программы, сообщается на сайте правительства.

Согласно сообщению, в этой связи Г.НЕМЫРЯ заверил, что правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы выполнить обязательства перед МВФ и отметил, что дальнейшее успешное сотрудничество с МВФ является чрезвычайно важным для Украины, поскольку это позволит стране постепенно и уверенно выходить из кризиса.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил письма о намерениях Международному валютному фонду, правительству и Национальному банку, в которых предлагает способы устранения препятствий, возникших в связи с невыполнением предыдущих договоренностей с Фондом, с целью продолжения сотрудничества.

Ряд позиций Меморандума, среди которых имеющие принципиальное значение (о независимости НБУ, преодолении вето на закон о проведении эмиссии на 9,8 млрд.), не выполнены правительством непосредственно или не проведены по его инициативы в парламенте. Эти оценки были переданы исполнительному директору МВФ Доминику СТРОСС-КАНУ и подтверждены миссией МВФ во время ее последнего пребывания в Украине.

В пресс-службе Президента уточнили обязательства украинской стороны, которые не были выполнены: повышение цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго (на 20%); корректировка тарифов на электроэнергию; усиление администрирования налогов; ветирование законов о повышении социальных стандартов; принятие законодательных изменений, направленных на повышение уровня платежей в энергетическом секторе (передача функций по установлению тарифов НКРЭ, введение распределительных счетов, отключение от газоснабжения неплательщиков).

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухгодичной программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. долл. Украина с 2008 года получила уже три транша помощи МВФ на общую сумму 12 млрд. долл.

После подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов 30 октября директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН заявил в интервью западным СМИ 7 ноября, что Фонд продолжит сотрудничество с Украиной только после завершения президентских выборов, которые запланированы на января 2010 года.

Вместе с тем, 9 ноября Представительство МВФ в Украине сообщило, что Фонд готов к сотрудничеству с Украиной при условии достижения консенсуса всеми ветвями власти.