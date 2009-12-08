Эксперт: В Украине дефолт фактически уже наступил

Председатель Экономического форума украинцев мира Андрей НОВАК заявил, что в Украине дефолт фактически уже наступил. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выссказал на пресс-конференции «Отсутствие бюджета - начало дефолта?» «В Украине уже нет смысла объявлять формально дефолт, так как в Украине он уже есть фактически», - сказал А.НОВАК.

Также он отметил, что на сегодня уже фактически произошел дефолт банковской системы Украины, которая не выполняет своих функций и существует исключительно за счет поддержки со стороны Национального банка.

Что касается бюджета, то А.НОВАК подчеркнул, что в текущем году практически все государственные расходы покрывались за счет проведения заимствований как внешних, так и внутренних.

По его мнению, непринятие Госбюджета-2010 позволит правительству в следующем году в ручном режиме распределять имеющиеся государственные ресурсы. Кроме того, непринятие Госбюджета на следующий год даст правительству формальную причину не проводить выплаты повышенных соответствующим законом социальных стандартов, как, собственно, и объяснять возможные проблемы с выплатой «не повышенных» зарплат и пенсий.

А.НОВАК считает, что Госбюджет-2010 должен предусматривать радикальные экономические реформы, так как если Украина не воспользуется благоприятным для проведения реформ периодом кризиса, то, вероятно, в ближайшие несколько лет опять будет решать экономические проблемы, используя «метод латания экономических дыр».

Президент Центра рыночных реформ Владимир ЛАНОВОЙ считает, что вопрос принятия Госбюджета-2010 находится исключительно в политической плоскости, и дело тут совсем не в разных подходах к решению возникших в экономике проблем.

При этом он подчеркнул, что отсутствие бюджета приведет к ситуации, когда бюджетные средства второй год подряд будут распределяться в ручном режиме.

В.ЛАНОВОЙ отметил, что в данном случае Государственный бюджет не будет выполнять своей функции по поддержанию экономической активности, что негативного отразится на процессе выхода страны из кризиса.

Он подчеркнул, что в текущем году правительство не смогло обеспечить макроэкономическую стабильность, так как инфляция намного превысила прогнозный показатель в 9,5%, курс национальной валюты все еще «шарахается», а ставки банковских кредитов остаются на недоступном для бизнеса уровне.

В свою очередь председатель Всеукраинской ассоциации политических наук Валерий БЕБИК также считает, что проблема с принятием бюджета-2010 имеет политические корни, ведь если бы в парламенте была коалиция, то проблем с голосование не возникло бы. В целом, по его мнению, в Украине экономические проблемы тесно переплетаются с политикой. Так политическая нестабильность «расшатала» экономическую систему Украины.

Также В.БЕБИК считает, что непринятие Госбюджета-2010 приведет к практически полной тенизации экономики.