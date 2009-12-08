Доллар на ММВБ сегодня подскочил на 63 копейки

Доллар по итогам валютных торгов на ММВБ во вторник подскочил на 63 копейки к закрытию понедельника и составил 30,55 рубля, курс евро вырос на 81 копейку - до 45,10 рубля, свидетельствуют данные биржи. С открытия во вторник доллар подорожал на 77 копеек, евро - на 68 копеек. Обе валюты вернулись к уровням сентября текущего года, обновив трехмесячные максимумы. сообщает РИА Новости.