Доллар на ММВБ сегодня подскочил на 63 копейки
15:40, 08 декабря 2009Финансы
0
Евро - на 81 копейку
Доллар по итогам валютных торгов на ММВБ во вторник подскочил на 63 копейки к закрытию понедельника и составил 30,55 рубля, курс евро вырос на 81 копейку - до 45,10 рубля, свидетельствуют данные биржи. С открытия во вторник доллар подорожал на 77 копеек, евро - на 68 копеек. Обе валюты вернулись к уровням сентября текущего года, обновив трехмесячные максимумы. сообщает РИА Новости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter