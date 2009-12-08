Кабмин создает антикоррупционное бюро

Правительство Украины намерено создать независимое от всех ветвей власти антикоррупционное бюро для борьбы с коррупцией на всех уровнях власти, сообщила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. "

Мы хотим внедрить на Украине такой опыт, какой есть во многих странах мира, создав независимое от какой-либо ветви власти антикоррупционное бюро, которое будет заниматься как раз расследованием и привлечением к ответственности коррумпированных чиновников", - сказала Тимошенко, открывая внеочередное заседание правительства во вторник.

По словам премьера, на этом заседании правительство рассмотрит 14 проектов документов, призванных сделать борьбу с коррупцией более эффективной, в частности, премьер предлагает в каждом органе власти на Украине создать подразделения, которые "будут инструментом уполномоченного по борьбе с коррупцией".

Тимошенко подчеркнула, что правительство в настоящее время не имеет действенной системы борьбы с коррупцией, премьер пожаловалась, что по итогам проверки Контрольно-ревизионным управлением (КРУ) было составлено 6597 актов о коррупции (причем проверки касались дел до 1 января 2008 года).

Однако, по словам премьера, по этим актам было заведено всего немногим больше 600 уголовных дел. "Сегодня мы в ручном режиме закрываем коррупционные схемы", - заявила Тимошенко. Она также подчеркнула, что обнаруженные КРУ факты коррупции относятся к сфере деятельности Партии регионов, когда она была при власти.

Тимошенко пообещала, что после выборов президента, она вернется к этому вопросу и все чиновники, которые были замешаны в коррупции, понесут наказание. Тимошенко и лидер Партии регионов Виктор Янукович являются основными конкурентами на предстоящих 17 января 2010 года президентских выборах.

Тимошенко напомнила, что 9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. По ее словам, ежегодно в мире 1 триллион долларов "дается в виде взяток". На Украине это явление также широко распространено, напомнила премьер. "Страна получила для поддержания своей независимости колоссальную собственность, промышленную, большую государственную собственность... но все, что только имела Украина за 18 лет, вместо того, чтобы быть поставленным на служение народу... все это пошло в карманы и чиновников, и олигархических групп", - сказала Тимошенко.