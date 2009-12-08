Ежегодно в мире дается триллион взяток

Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией Организация Объединенных Наций призвала человечество взять на себя торжественное обязательство не предлагать и не брать взяток.

Об этом говорится в послании, посвященному этому международному дню, Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, сообщает Центр новостей ООН.

«В Международный день борьбы с коррупцией 2009 года я настоятельно призываю всех людей присоединиться к кампании ООН по борьбе с коррупцией. Я призываю всех взять на себя торжественное обязательство – никогда не предлагать и не брать взяток», - заявил ПАН Ги Мун.

По словам Ю.Тимошенко, ежегодно в мире дается 1 триллион в виде взяток. Об этом она сообщила вчера на внеочередном заседании Кабмина, посвященном коррупции.

Как уже сообщалось, вчера Кабмин Украины принял 14 решений по усилению борьбы с коррупцией. В частности, правительство одобрило создание независимого от всех ветвей власти антикоррупционного бюро. Тимошенко подчеркнула, что правительство в настоящее время не имеет действенной системы борьбы со вяточничеством, из-за чего по факту 6597 актов КРУ заведено всего немногим больше 600 уголовных дел. "

По словам Тимошенко, обнаруженные КРУ факты коррупции относятся к сфере деятельности Партии регионов, когда она была при власти.