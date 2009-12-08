Общий фонд Госбюджета по расходам в январе-ноябре выполнен на 99,3%

Общий фонд Государственного бюджета Украины по расходам в январе-ноябре выполнен на 99,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

По данным Госказначейства, по итогам января-ноября т.г. размер открытых ассигнований (без учета расходов на обслуживание государственного долга и межбюджетных трансфертов) составил 111,597 млрд. грн, что на 824 млн. грн. меньше плана.

Также, по информации Госказначейства, расходы по обслуживанию госдолга с начала года (по состоянию на 7 декабря) составили 7,547 млрд. грн. (по внутреннему долгу – 3,666 млрд. грн., по внешнему – 3,881 млрд. грн.), или 61,9% годового плана. На погашение госдолга за этот период направлено 28,619 млрд. грн. (по внутреннему – 16,13 млрд. грн., по внешнему – 12,489 млрд. грн.), или 107% годового плана.

Кроме того отмечается, что государственные заимствования предусмотрены росписью финансирования на январь-декабрь 2009 года по общему фонду Госбюджета в сумме 79,913 млрд. грн.: фактически уже поступило 82,809 млрд. грн. (внутренних – 42,735 млрд. грн., внешних – 40,074 млрд. грн.).

По данным Госказначейства, в счет погашения задолженности перед Госбюджетом предприятий-заемщиков по кредитам, привлеченным под государственные гарантии и по субкредитным соглашениям, заключенным в рамках совместных проектов с Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития, в январе-декабре т.г. предусмотрено поступление 562 млн. грн.: на 7 декабря в бюджет поступило 393,8 млн. грн., или 70,1% плана.

Справка УНИАН. На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 245,515 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,980 млрд. грн.), расходы – 273,977 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,640 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».

Предельный размер дефицита Госбюджета установлен на уровне 31,178 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,244 млрд. грн.

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.