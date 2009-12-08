Эксперт: золото бьет рекорды по стоимости

В последнее время золото бьет рекорды по стоимости.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, “прошедшая неделя оказалась еще более «высокой» по сравнению с предыдущей”. Цена золота за указанный период превысила 1 226 долларов за тройскую унцию, сообщил эксперт. Он объяснил, что это обусловлено такими факторами, как спрос на металл со стороны инвесторов и ослабление доллара США.

Как считает В.СКИДАН, сложившаяся ситуация на рынке банковских металлов отображает экономическую ситуацию в мире. “Из-за неопределенности и нестабильности экономических показателей лихорадит котировки по золоту”, - сказал он. Участники рынка все больше отдают предпочтение безрисковым вложениям, а именно золоту, подчеркнул эксперт. При этом такие металлы как серебро и платиновая группа поднялись в цене, не отставая от золота, добавил он.

По информации В.СКИДАНА, в Украине на прошлой неделе цена золота продолжила повышаться пропорционально уровням на мировом рынке. Цены на золото на отечественном рынке варьировались в пределах 302,7-314 грн. за грамм в слитках от 100 грамм до 1000 грамм, сообщил эксперт. При этом на мировых рынках отмечен такой ценовой диапазон: 1200-1226 долларов за тройскую унцию, отметил он.

Как считает эксперт, “после отметки 1200 долларов за тройскую унцию, а в отдельных случаях 1220, настроение инвесторов будет склонно к еще большим покупкам золота для сбережения своих доходов и активов”. Спекулянты, в свою очередь, при желании заработать будут раскручивать цену, что может привести еще к большему росту цены на металл, прогнозирует В.СКИДАН. По его мнению, в недалеком будущем цена на золото может превысить 1300 долларов за тройскую унцию.