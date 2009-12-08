БЮТ предлагает ввести госмонополию на лотерею

Народный депутат Украины Антон ЯЦЕНКО (БЮТ) предлагает законодательно закрепить монопольное право государства на ведение лотерейной деятельности.

Это предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Закон «О введении моратория на выдачу лицензий на ведение хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей» №5418 от 8 декабря 2009 г., текст которого размещен на официальном сайте парламента.

Согласно Закону «О лицензировании некоторых видов хозяйственной деятельности», на сегодня действует мораторий на выдачу лицензий на ведение хозяйственной деятельности частными предпринимателями по выпуску и проведению лотерей.

Законопроектом №5418 предусматривается, что полученные от лотерей средства, после отчисления расходов на ее проведение и на выплату призов, зачисляются в государственный бюджет и используются исключительно на финансирование расходов социального характера.