Эксперт: депозиты стали прибыльнее и доступнее

Депозиты с правом пополнения и частичного снятия на короткие сроки стали прибыльнее и доступнее.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Александр БЕРКУН.

По его словам, за последние полгода предложения по депозитам с правом пополнения и частичного снятия на короткие сроки значительно увеличились в количестве. По данным Prostobank.ua, количество предложений по депозитам с правом пополнения и частичного снятия сроком на один месяц у 50 банков-лидеров по активам за указанный период выросло с 2-х до 53-х, сообщил эксперт.

Как подчеркнул А.БЕРКУН, доходность по таким депозитам также растет стремительными темпами. Так, всего за три месяца средняя ставка по так называемым универсальным вкладам сроком на месяц выросла на 2,5 процентных пункта и составила 16,26% годовых, отметил эксперт. По его мнению, это обусловлено небольшими ограничениями доступа к средствам, и дальнейший рост ставок вероятен лишь по универсальным вкладам с фиксированным сроком.

“Такие вклады еще не пользуются достаточной для банков популярностью у населения, тогда как вклады с абсолютно неограниченным сроком и доступом к средствам (депозитные карты, текущие счета со сверхвысоким процентом на остаток) уже достигли максимума роста процентной ставки и приобрели достаточный для банков потенциал популярности”,- считает А.БЕРКУН.