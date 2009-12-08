Официальный курс НБУ на 9 декабря
19:20, 08 декабря 2009Финансы
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Доллар дорожает
Официальный курс НБУ на 9 декабря: 100 USD – 798.4500 грн.; 100 EUR – 1179.6300 грн.; 10 RUR – 2.6453 грн.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 9 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 798.4500 (на 8 декабря – 798.4000)
100 EUR – 1179.6300 (на 8 декабря – 1180.5941)
10 RUR – 2.6453 (на 8 декабря – 2.7044)
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