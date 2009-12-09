Эксперт: монетарная база выросла за счет средств для “Родовид Банка”

Рост монетарной базы в Украине в ноябре был обеспечен выделением Национальным банком денежных средств “Родовид Банку” с целью выплаты депозитов “Укрпромбанка”.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, данная ситуация привела к увеличению объема средств на корреспондентских счетах коммерческих банков в НБУ по состоянию на конец ноября на 8,6% (в месячном измерении). Рост денежной массы был поддержан приростом депозитов на 0,9% (м/м), который, в свою очередь, был связан исключительно с ростом депозитов населения (прирост на 3,05 млрд. грн. м/м), считает экономист. Он отметил, что рефинансирование от НБУ составило 1,2 млрд. грн., причем подавляющая часть этой суммы (1 млрд. грн.) была предоставлена четырем коммерческим банкам в рамках рефинансирования под программы финансового оздоровления.

Несмотря на тот факт, что и монетарная база, и денежная масса должны сократиться по итогам 2009 года, экономист рассматривает 2010 год в качестве поворотной точки для динамики движения денежных агрегатов. Нацбанк должен будет пойти на ослабление денежно-кредитной политики благодаря стабилизации курса гривни и в связи с потребностью повышать ликвидность в банковском секторе ради размораживания кредитной активности в экономике, уверен А.БЛИНОВ.

К тому же, добавил он, “поскольку НБУ начал осуществлять валютные интервенции в поддержку доллара, регулятор тем самым распечатал еще один канал вливания денег в экономику, который играл ключевую роль в течение 2007 и двух кварталов 2008 года”. Впрочем, экономист не считает, что этот канал станет основным двигателем монетарной экспансии в 2010 году.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные НБУ, в Украине денежная масса в ноябре 2009 года увеличилась на 0,4% - до 470,5 млрд. грн., монетарная база - на 0,5% - до 181,4 млрд. грн.

Общий объем депозитов в ноябре т.г. увеличился на 0,9% - почти до 320,0 млрд. грн. Это состоялось за счет увеличения средств физических лиц на 1,5%, в то время как средства юридических лиц в ноябре остались на уровне прошлого месяца.

В конце ноября было зафиксировано увеличение объема корсчетов банков (на 8,6% - до 14,4 млрд. грн.).

Объем операций по мобилизации средств, которые проводил Нацбанк в ноябре т.г., составлял 7,1 млрд. грн. (с начала года - 85,8 млрд. грн.), объем операций по рефинансирования банков - 1,2 млрд. грн. (с начала года - 61,4 млрд. грн.).