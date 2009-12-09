Процентные ставки по вкладам в инвалюте снижаются

Тенденция снижения процентных ставок по вкладам в иностранной валюте на рынке банковских депозитов физических лиц продолжается.

Такое мнение в комментарии агентству УНИАН высказала заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

В частности, сообщила она, в период с 30 ноября по 4 декабря средняя ставка за неделю по вкладам в долларах США на срок 1 месяц снизилась на 0,19 процентных пункта, на 3 и 6 месяцев - на 0,06 пункта, на 12 месяцев - на 0,01 пункта. Предложения банков по процентным ставкам по депозитам в долларах США на конец периода следующие: со сроком размещения на 1 месяц - от 6,5% до 11,5% годовых; на 3 месяца - 8,0-12,75% годовых; на 6 месяцев - 8,5-13,5% годовых, на 12 месяцев - 9,5-13,75% годовых.

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что депозиты в евро потеряли доходность в большей степени - средняя ставка по вкладам сроком на 1 месяц уменьшилась на 0,27 пункта, на 3 месяца и более - на 0,16 пункта. Доходность по вкладам в евро составляет: на срок 1 месяц - от 3,5% годовых до 11,5% годовых; на срок 3 месяца - от 3,5% годовых до 12,25% годовых; на 6 месяцев - от 3,75% годовых до 12,5% годовых; на 12 месяцев - от 5,75 до 13% годовых.

Эксперт добавила, что процентные ставки по гривневым депозитам на срок 1 месяц уменьшились на 0,19 пункта, по вкладам на срок от 3 месяцев - незначительно возросли (на 0,04 пункта). Ставки по депозитам в национальной валюте составляют: сроком на 1 месяц - от 15,5% до 20,0% годовых, на срок 3 месяца - от 17,5% до 21,6% годовых, 6 месяцев - от 17,5 до 21,5% годовых, сроком 1 год и более - от 18,0% до 22,5% годовых.

По словам Н.СИНЯВСКОЙ, изменения в предложениях банков свидетельствуют о том, что вклады на срок от 6 месяцев становятся все более доходными, так как банки заинтересованы в получении долгосрочных ресурсов. При этом часть вкладчиков уже готова доверить свои средства банкам на более длительный период, что, в свою очередь, говорит о наметившейся стабилизации на рынке, считает она.

Как прогнозирует эксперт, в дальнейшем на рынке депозитов, скорее всего, продолжится тенденция снижения процентных ставок, в особенности по вкладам со сроком размещения 1 месяц, хотя реальная динамика процентных ставок будет зависеть, как и прежде, от ряда экономических и политических факторов.