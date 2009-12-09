Межбанк открылся ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0075/8,0350 грн./долл., цены на российскую валюту составили 0,2610/0,2660 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7910/11,8380 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4728/1,4730 долл./евро (вторник - 1,4815/1,4817 долл./евро).

Во вторник, 8 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,98 грн./долл.