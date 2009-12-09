ООН призывает сегодня не брать и не давать взяток

Киев. 9 декабря. УНИАН. Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией Организация Объединенных Наций призвала человечество взять на себя торжественное обязательство не предлагать и не брать взяток.

Об этом говорится в послании, посвященному этому международному дню, Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна, сообщает Центр новостей ООН.

«Мы все должны сыграть свою роль. В Международный день борьбы с коррупцией 2009 года я настоятельно призываю всех людей присоединиться к кампании ООН по борьбе с коррупцией. Я призываю всех взять на себя торжественное обязательство – никогда не предлагать и не брать взяток», - заявил ПАН Ги Мун.

В послании также подчеркивается, что только такой подход повысит шансы человечества на достижение целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия.

«Хищение общественных средств частными лицами влечет за собой уменьшение объема ресурсов для строительства школ, больниц, дорог и водоочистных сооружений. Когда средства, выделяемые в виде внешней помощи, оказываются на частных банковских счетах, останавливаются крупные инфраструктурные проекты», - отметил Генсек ООН. Он добавил, что коррупция способствует проникновению на рынки поддельных или низкокачественных медицинских препаратов, а также позволяет вывозить опасные отходы на свалки или же сбрасывать их в океаны.

Генеральный секретарь подчеркнул, что от коррупции страдает не только развитие. Она ведет к фальсификации выборов, подрывает законность и может создавать угрозу для безопасности. «В прошлом году мы все убедились в том, что она может иметь серьезные последствия для международной финансовой системы», - отметил ПАН Ги Мун.

Как сообщал УНИАН, в аналитическом докладе Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова «Политическая коррупция в Украине: субъекты, проявления, проблемы противодействия», который был обнародован 27 ноября, делается вывод, что «Украине нужно демократически заменить главных носителей государственной власти, которые не хотят и не могут бороться с коррупцией».

Согласно выводам авторов исследования, политическая коррупция в Украине приобрела всеобъемлющий, «тотальный» характер. «Она существует на всех уровнях государственного управления, во всех без исключения органах государственной власти, местного самоуправления, в судах и правоохранительных органах», - отмечают эксперты.

По заключению авторов доклада, дальнейшее распространение политической коррупции в Украине, при условии отсутствия результативных шагов по ее ограничению, может иметь разрушительные последствия не только для общественно-политической стабильности в государстве и его социально-экономического развития, но и для демократических фундаментов функционирования его политической системы.