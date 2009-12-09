Наличный доллар незначительно повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,04 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 8 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2% по сравнению с 8 декабря и сегодня составляет 11,78 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 11,97 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,87-12,08 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 8 декабря понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2614 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2731 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2671 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,03-8,08 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева понизился на 0,4% по сравнению с 8 декабря и сегодня составляет 11,76/11,97 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,87-12,08 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 декабря понизился на 1,3% и сегодня составляет 0,2600 грн./рубль, продажи – на 0,7%, до 0,2744 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2671 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,98/8,07 грн., евро – 11,75/12,05 грн., рубль – 0,2300/0,2800 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,96/8,06 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,03 грн., евро – 11,70/12,10 грн., рубль – 0,2600/0,2720 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9845, к евро – 11,7963, к российскому рублю – 0,26453.