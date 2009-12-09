СБУ проверит, как ГНА и таможня борются с коррупцией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Службе безопасности Украины проверить антикоррупционную деятельность налоговой и таможенной служб.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение глава государства дал на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции и наполнению бюджета.

В.ЮЩЕНКО отметил, что, по оценкам специалистов, уровень теневой экономики в Украине в первом квартале текущего года вырос на 7%, по сравнению с первым кварталом прошлого года. По его словам, так могло произойти лишь при одном условии - если работники налоговой, таможенной служб, милиции «срослись с криминалитетом». «Без государственного служащего тени нет», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что сегодня теневое производство составляет 36% от официальной статистики относительно внутреннего валового продукта. Он призвал налоговиков совместно с правительством, которое назначает руководителей налоговой службы, нести полную ответственность за происходящее в экономике.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что сегодня сама власть, по сути, является коррупционером. В частности, он отметил, что правительство в этом году авансом взыскало налогов и сборов на сумму 12 млрд. грн. «Это не коррупция? Скажите, пожалуйста, по какому закону правительство и премьер-министр наперед взыскали 12 млрд. грн. Какому закону, господин генеральный прокурор и все господа присутствующие? Почему вы позволяете так беззаконно вести себя Министерству финансов, милиции? Это ли не коррупция в государстве?» - спросил Президент.

Он также поинтересовался, почему до сегодняшнего дня ни премьер-министр, ни министр финансов не ответили по закону за взыскание налогов наперед. «Почему не работает закон, почему не работает надзор за соблюдением закона?» - спросил В.ЮЩЕНКО, добавив, что взяточничество и коррупция становятся способом существования налоговой инспекции.

«Кому мы поручаем борьбу с коррупцией - тому, кто ее творит», - заявил Президент.

Приведя конкретные факты коррупции в налоговых, в таможенных органах, В.ЮЩЕНКО дал поручение СБУ проверить деятельность этих органов.

«Простите, что срываюсь, но это не работа на Украину», - сказал Президент, отметив, что вообще этим вопросом должен был бы заниматься не он, а правоохранительные органы и премьер-министр.