ГПУ не реагирует на нецелевое использование бюджета премьером

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Генеральная прокуратура не реагирует на нецелевое использование бюджетных средств премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции и наполнения госбюджета.

Президент заявил, что Генпрокуратура не выполняет свою прямую обязанность - надзор за соблюдением законов во время принятия решений Кабинетом министров и центральными органами власти.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня премьер использует 200-400 млн. долларов по нецелевому назначению.

«Кто ответил, что премьер-министр регулярно организует нецелевое использование сотен миллионов гривен государственных средств. Кто объяснит, что бюджет страны – это средства не премьер-министра, а средств государства», - заметил В.ЮЩЕНКО.

«Если нет наказания по одной операции, по второй, по третьей, у нас никогда порядка не будет. Мне что ли информировать Японию, международное сообщество, что вы не работайте с жуликами...», - отметил Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО считает, что Генпрокуратура неэффективно расследует резонансные уголовные дела.

«Что вы можете сказать обществу по делу ЗВАРИЧА, который три мешка валюты вынес, и отвечает, что это такая традиция засевать деньгами кабинет. Почему этот человек не сидит в тюрьме? Какие доказательства еще нужны? ПУКАЧ, ЛОЗИНСКИЙ, отравление (В.ЮЩЕНКО – УНИАН), БАКАЙ, БОДЕЛАН. Когда закончатся эти дела. Когда команда с Грушевского придет?», - спросил Президент.