НБУ отказался от обнародования предварительных результатов

Национальный банк Украины отказался от практики ежемесячного обнародования предварительных результатов по доходам и расходам коммерческих банков.

Как сообщается на сайте НБУ, по состоянию на 1 декабря 2009 г. лицензию Нацбанка на осуществление банковских операций имели 185 банков, в том числе: 179 банков (96,8% от общего количества банков, которые имеют лицензию) - акционерные общества (из них: 86 банков (46,5%) - открытые акционерные общества, 3 банка (1,6%) - закрытые акционерные общества, 90 банков (48,7%) – публичные акционерные общества, 6 банков (3,2%) - общества с ограниченной ответственностью.

В состоянии ликвидации в Украине находится 12 банков, из них 9 банков ликвидируются по решениям НБУ, 3 - по решениям хозяйственных (арбитражных) судов.

По состоянию на 1 декабря 2009 г., собственный капитал банков составил 125,6 млрд. грн. или 14,2% пассивов банков.

В структуре собственного капитала оплаченный зарегистрированный уставный капитал составляет 89,6%; дивиденды, которые направлены на увеличение уставного капитала, - 0,3%; эмиссионные разницы - 5,0%; общие резервы, резервный фонд и другие фонды банков - 13,5%; результаты прошлых лет - 0,5%; результаты отчетного года, которые ожидают утверждения, - 0,1%; результаты текущего года - (-17,3%); результат переоценки основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг в портфеле банка на продажу и инвестиций в ассоциируемые компании - 8,3%.

Обязательства банков, по состоянию на 1 декабря 2009 г., составляли 759,4 млрд. грн.

Средства физических лиц составляют 206,0 млрд. грн., или 27,1% общего объема обязательств, средства субъектов хозяйствования - 111,8 млрд. грн., или 14,7%.

Срочные средства населения составляют 154,0 млрд. грн., или 74,8% от общей суммы средств населения, а средства до востребования - 51,9 млрд. грн., или 25,2%.

По состоянию на 1 декабря 2009 г. активы банков составляли 885,0 млрд. грн., общие активы - 989,9 млрд. грн. Большую часть общих активов составляют кредитные операции -75,4%.