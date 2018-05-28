Гривня-доллар: вальсируем вокруг восьмерки...

Гривня продолжает укрепляться с пугающей последовательностью, причем и к доллару, и к евро. Кому пришлось покупать евро в обменнике в пятницу 4 декабря, тот очень расстроился, увидев курс в понедельник, седьмого числа. Средняя цена продажи евро упала с 12,2 грн. до уровня ниже 12 грн.

Столь резкое падение евро во многом было вызвано изменением курса евро/доллар на мировом рынке. Дело в том, что курс евро/гривна рассчитывается как кросс-курс гривна-доллар-евро. Поэтому изменения на международном рынке мгновенно влияют на курс евро/гривна.

Еще в прошлый четверг 3 декабря 2009 года евро было на уровне 1,5 долл. и при этом тенденция снижения "зеленого" оставалась. Однако как только 4 декабря стали известны результаты снижения уровня безработицы в США, он начал резко укрепляться. И фактически уже во вторник 8 декабря курс евро было на уровне 1,47 долл.

Евро отыграет 1,5 долл.

На международном рынке нет однозначного мнения, что информация об уменьшении безработных в США на 0,2 п.п. дает повод считать, что экономика США вышла из кризиса. В целом уровень безработицы остается на очень высоком уровне - 10%. В докризисный период безработица в США составляла 4%. Поэтому укрепление доллара - это скорее, эффект положительных ожиданий. Не исключено, что тенденция укрепления доллара может так же резко поменяться на тенденцию его девальвации.

В конце текущей недели должны будут обнародованы результаты розничных продаж в США по итогам ноября этого года. Аналитики ожидают их роста, но если вместо этого будет падение или рост окажется значительно меньше прогнозов, то, скорее всего, евро опять вернется к отметке 1,5 долл. Если же результаты окажутся положительными, то укрепление доллара продолжится до уровня 1,45 долл. за евро.

На существенные колебания курса могут повлиять и новости по торговому балансу США за октябрь, которые станут известны в конце этой недели. В конце года всегда увеличивается количество экономических новостей, поэтому стабильности курса евро/доллар не предвидится. Колебания будут носить постоянный характер, но вряд ли будут радикальными. Экономика США и Европы пока только демонстрирует отдельные успехи по выходу из кризиса. При этом в отличии Европы, рост ВВП в США восстанавливается слабо, что сохраняет перспективу девальвации доллара по отношению евро.

Экономика не выдержит сильной гривны

В то же время курс доллар/гривна показывает завидную стабильность. Небольшие колебания в несколько копеек уже стают привычным для нашего рынка. При этом наблюдается тенденция как роста количества покупателей, так и продавцов валюты.

В конце прошлой недели НБУ пришлось выходить с покупкой валюты на межбанк, чтобы не допустить неконтролируемого укрепления гривны. Примечательно, что в ноябре текущего года на наличном рынке было приобретено валюты почти на один миллиард долларов, но при этом сам средний курс наличной валюты снизился. Даже рост спроса на валюту в ноябре не смог поднять курс доллара в Украине.

Аналогичная ситуация наблюдается и в декабре. Растет количество продаваемой валюты на межбанковском рынке, увеличились и обороты валютных обменников. Но в целом 8 грн. остается тем ориентиром, вокруг которого «бегает» текущий курс. Большая вероятность, что эта тенденция продлится и до конца года.

Скорее всего ближе к новому году гривна еще укрепится до 7,9 грн. за доллар. Возможны незначительные колебания роста курса доллара, но это будет во многом носить краткосрочный характер.

На рост курса может повлиять девальвация рубля, которая наблюдается с начала декабря. В России зеленый уже пробил отметку в 30 рублей. И хотя прямой взаимосвязи между гривной и русским рублем нет, но опосредованная (через кросс-курсы) всегда существует. Резкие колебания курса доллара могут произойти и вследствие несбалансированности продажи валюты по дням недели.

По мере восстановления экономики перед валютным рынком Украины встает другая проблема: до какого уровня можно укреплять гривну? При сложившейся структуре денежной массы укрепление ниже уровня 7,5 грн. рискованно. Одно дело продать валюту на сумму 18 млрд. долл. по курсу 6-7 грн., и совсем другое - выкупить ее по курсу 7,5-8 грн. Такой громадной денежной эмиссии гривны наша экономика не выдержит.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)