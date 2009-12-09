НБУ исключил из Госреестра банк “Видродження”

Национальный банк Украины (НБУ) исключил из Государственного реестра банков Акционерный коммерческий украинский банк “Видродження” в связи с завершением его ликвидации. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка от 9 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

Это предусмотрено в соответствующем решении Комиссии Национального банка Украины по вопросам надзора и регулирования деятельности банков от 2 декабря 2009 года №732.

Как сообщалось, по состоянию на 21 августа т.г. ликвидационная процедура по банку «Видродження» была завершена, утвержден ликвидационный баланс и одобрен отчет ликвидатора.

Справка УНИАН. Банк «Видродження» был зарегистрирован 9 октября 1991 года.

Ликвидация банка «Видродження» была начата 30 июня 1996 года согласно постановлению арбитражного суда Киева.