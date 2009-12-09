Турчинов: Украина может вернуться в черный список FATF

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что Украина будет включена в «черный» список FATF в связи с ветированием Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о внесении изменений в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров. (В феврале 2004 года Международная группа противодействия отмыванию грязных денег (FATF) изъяла Украину и Египет из „черного списка” стран, законодательство которых не удовлетворяет международным нормам борьбы с отмыванием грязных денег - УНИАН).

«Очень опасный шаг, который может привести к тому, что страна может быть внесена в «черный» список стран, которые отказываются бороться с легализацией “грязных” доходов. Это очень серьезные последствия», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, все финансовые трансакции, которые будут проводиться Украиной, могут задерживаться и проверяться в тотальном режиме. «Это очень сильный удар по собственной стране, и мне жаль, что именно Президент нанес этот удар в день борьбы с коррупцией. Мне не хотелось бы, чтобы Виктор Андреевич оставлял после себя только «черные» списки», - добавил первый вице-премьер.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что правительство будет обращаться в Верховную Раду с предложением преодолеть вето Президента, поскольку данный закон был подготовлен и принят по требованию международной организации по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Президент Украины возвратил со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», для повторного рассмотрения Верховной Радой.

В.ЮЩЕНКО в своих замечаниях, в частности, отмечает, что новая редакция закона “не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а только наделяет Государственный комитет финансового мониторинга Украины неоправданно большими полномочиями относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействию финансированию терроризма”.

Президент убежден, что данный закон нарушает конституционные права и законные интересы граждан и субъектов предпринимательской деятельности.