Кабмин предлагает ввести аудит доходов чиновников

Правительство предлагает Верховной Раде принять закон о введении аудита доходов чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

По его словам, вчера на заседании правительство одобрило соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о принципах противодействия коррупции, который может вступить в силу с 1 января 2010 года.

«Это не просто традиционное декларирование доходов, это фактически аудит доходов чиновников, их выгод, которые они получают, легализируя иногда взятки», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, по словам первого вице-премьер-министра, правительство вчера на заседании также одобрило проект закона «Об административных услугах», которым планируется четко определить административные услуги, предоставляемые на бесплатной и платной основе.

«Я подчеркиваю, никакого субъективного фактора, что очень любят наши чиновники, никаких других возможностей колебаний, каких-то импровизаций в этом вопросе больше не будет», - подчеркнул он.