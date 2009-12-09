Межбанк: доллар снова пошел на снижение

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0075/8,0350 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0125/8,0200 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 7,9960/8,0140 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,99 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2610/0,2660 грн./рубль, а к 12:00 цены установились на уровне 0,2614/0,2622 грн./рубль. К закрытию цены выросли - 0,2630/0,2642 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился до 30,3999 рублей за доллар (+0,09).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4670/1,4780 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7910/11,8380 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,8180/11,8360 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз – 11,7810/11,7985 грн./евро.