Кредиты в инвалюте не нуждаются в лицензировании

Национальный банк Украины в своем письме от 7 декабря т.г. разъяснил, что операции по предоставлению банками кредитов в иностранной валюте не нуждаются в индивидуальном лицензировании. Указанное письмо передано агентству УНИАН.

Указывается, что Декрет "О системе валютного регулирования и валютного контроля", предусматривает наличие индивидуальной лицензии на предоставление и получение резидентами кредитов в иностранной валюте, если сроки и суммы таких кредитов превышают установленные законодательством пределы.

Нацбанк разъяснил, что «поскольку на сегодняшний день законодательно не определены пределы сроков и сумм предоставления/получения кредитов в иностранной валюте, то такие операции не нуждаются в индивидуальной лицензии».

Кроме того, в связи с запросами банков относительно правомерности заключения кредитных договоров в иностранной валюте, НБУ сообщил, что уполномоченные банки имеют право осуществлять операции по предоставлению кредитов в иностранной валюте на основании банковской лицензии и письменного разрешения на осуществление операций с валютными ценностями.

Как сообщал УНИАН, в украинских судах было принято ряд решений, согласно которым заключенные с банками договора на предоставление валютных кредитов признавались недействительными, так как единым средством платежа в Украине может быть только национальная денежная единица – гривня.

Высший хозяйственный суд 18 ноября т.г. отменил вышеуказанное судебное постановление о признании недействительным валютного кредитного договора.