Ющенко “за руку привел Украину к черному списку FATF”

“Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал своеобразный «подарок» финансовой системе Украины, применив право вето на закон о борьбе с отмыванием «грязных» средств и финансированием терроризма. Тем самым глава государства фактически за руку привел Украину к так называемому черному списку FATF”.

Об этом говорится в заявлении председателя Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игоря ЧЕРКАССКОГО, сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Как отмечает И.ЧЕРКАССКИЙ, “принятие соответствующего закона стало выполнением обязательств, взятых Украиной перед FATF и международным содружеством. Именно то, что Украине удалось убедить международные организации в способности принять закон, который бы отвечал всем вызовам современности, дало возможность исключить в 2004 году наше государство из «черного списка» FATF, а в 2006 даже прекратить процедуру активного мониторинга”.

По словам председателя Госфинмониторинга, “отбросив все политические амбиции, парламент больше чем конституционным большинством 6 ноября принял новую редакцию правительственного закона. Ведь каждый из 393 народных депутатов четко осознавал, чем может обернуться, и какие экономические последствия ожидают нашу страну от повторного включения в «черный список» FATF. Не осознал только Президент, что соответствующий нормативный акт мог бы снять все замечания со стороны FATF. При применении вето не стало аргументом даже и то, что в июне 2009 года FATF ввел чрезвычайно жесткие требования к странам и включил наше государство в предварительный список высокорисковых стран”.

Как отмечает И.ЧЕРКАССКИЙ, “единственным способом избежать включения Украины в позорный «черный» список было представление до 10 декабря этого года Европейской контрольной группе FATF нового закона правительственной делегацией, которая сейчас находится в г. Страсбурге. Таким образом, чрезвычайно сложные и продолжительные переговоры с представителями FATF и Совета Европы после такого демарша Президента просто разрушены”.

По словам председателя Госфинмониторинга, Президент лишил Украину шанса снова не попасть в «черный список». “Обидно, что вся финансовая система Украины стала заложником политических амбиций Президента”, - замечает И.ЧЕРКАССКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Президент Украины возвратил со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», для повторного рассмотрения Верховной Радой.

В.ЮЩЕНКО в своих замечаниях, в частности, отмечает, что новая редакция закона “не предлагает принципиально новых методов и механизмов борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем, а только наделяет Государственный комитет финансового мониторинга Украины неоправданно большими полномочиями относительно сбора и сосредоточения в пределах одного органа неограниченного объема финансовой информации, причем эти полномочия не отвечают реальным потребностям борьбы с экономической преступностью и противодействию финансированию терроризма”.

Президент убежден, что данный закон нарушает конституционные права и законные интересы граждан и субъектов предпринимательской деятельности.