Кабмин настаивает на введении антикоррупционных законов

Кабинет министров Украины настаивает на введении в действие пакета антикоррупционных законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил уполномоченный правительства по вопросам борьбы с коррупцией Юрий СУХОВ.

Он отметил, что правительство не разделяет позицию Верховного Суда Украины по этому вопросу.

«Правительство настаивает, чтобы данные законы вступили в силу», - сказал Ю.СУХОВ.

По его словам, в правительстве считают, что этот пакет является серьезным шагом на пути к преодолению коррупции в государстве. Ю.СУХОВ добавил, что в подтверждение этого вчера на своем заседании Кабмин принял еще ряд подзаконных актов в сфере борьбы с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украина 11 июня 2009 года приняла законы "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", "Об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся ответственности за коррупционные правонарушения". Законы вступают в силу с 1 января 2010 года.

Верховный Суд Украины на заседании своего пленума 27 ноября 2009 года принял проект представления Конституционному Суду о соответствии Конституции Украины (конституционности) антикоррупционных законов.

30 ноября Министерство юстиции заявило об отсутствии правовых оснований для признания неконституционными положения новых антикоррупционных законов.