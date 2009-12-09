Эксперт прогнозирует улучшение на рынке страхования

Уже в первом квартале 2010 года могут произойти первые позитивные изменения ситуации на страховом рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам генеральный директор СК «QBE Украина» Олег СОСНОВСКИЙ.

«В следующем году показатели рынка резко улучшатся, потому что в этом году рынок рассчитывается по обязательствам прошлого года. В следующем году рынок будет рассчитываться по бизнесу этого года, потому будет резкое изменение в лучшую сторону, - сказал О.СОСНОВСКИЙ. - Статистика первого квартала 2010 года будет сильно отличаться в лучшую сторону от статистики 12 месяцев 2009 года».

По мнению эксперта, компании, которые не усвоили урок и в текущем году продолжают активно увеличивать объемы сбора страховых платежей, уже в 2010 году столкнутся с проблемами. При этом страховщики, которые в 2009 году почистили свои страховые портфели, отказались от отдельных направлений деятельности, имеют шанс в следующем году показать значительный рост.

О.СОСНОВСКИЙ также считает, что в следующем году большинство компаний, которые проводили политику, направленную на стремительное наращивание сбора страховых платежей и которые на этом «обожглись», будут более сдержанно работать на рынке, в связи с чем прогнозируется некоторая стабилизация тарифной политики.

Кроме того, он отметил, что перераспределение украинского страхового рынка в пользу крупных страховщиков в текущем году происходило более низкими темпами, чем ожидалось, и, таким образом, можно прогнозировать, что в подобном темпе перераспределение будет продолжаться весь 2010 год.