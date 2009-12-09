Страховые выплаты уменьшились

Объем чистых страховых выплат украинских страховщиков по итогам января-сентября текущего года составил 4 млрд. 447,5 млн. грн., что на 5,8% меньше показателя аналогичного периода 2008 года.

Об этом говорится в докладе председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктора СУСЛОВА на Международной конференции «Эффективное регулирование рынка финансовых услуг – путь к Европейской интеграции», размещенном на сайте Госфинуслуг.

По данным комиссии, валовые страховые выплаты за указанный период против показателя аналогичного периода 2008 года уменьшились на 2,4% - до 4 млрд. 960 млн. грн.

Структура валовых страховых выплат по итогам 9 мес. 2009 года была следующей: страхование наземного транспорта – 1 млрд. 928,9 млн. грн. (39% общего объема валовых страховых выплат), страхование финансовых рисков – 1 млрд. 469,2 млн. грн. (30%), медицинское страхование – 413,4 млн. грн. (8%), ОСАГО – 391,3 млн. грн. (8%), страхование кредитов – 288,6 млн. грн. (6%), страхование от огневых рисков – 1 млрд. 335,5 млн. грн. (9%) страхование имущества – 2 млрд. 141,4 млн. грн. (15%) «Зеленая карта» - 186,1 млн. грн. (1%) страхование медицинских расходов – 137,8 млн. грн. (1%) страхование жизни – 622,4 млн. грн. (4%) другие виду страхования – 2 млрд. 263,6 млн. грн. (16%).

По данным комиссии, уровень страховых выплат вырос с 39,9% за 9 мес. 2008 года – до 41,6% в январе-сентябре 2009 года.

Справка УНИАН. На 1 октября 2009 года в Украине зарегистрировано 475 страховых компаний.

Чистые страховые премии (валовые премии без премий по внутреннему исходящему перестрахованию) украинских страховщиков в январе-сентябре 2009 года против показателя аналогичного периода 2008 года уменьшились на 9,7% - до 10 млрд. 687,4 млн. грн.