Активы страховщиков выросли

Общие активы украинских страховщиков в январе-сентябре текущего года против показателя аналогичного периода 2008 года выросли на 11,9% - до 41 млрд. 753,5 млн. грн.

Об этом говорится в докладе председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) Виктора СУСЛОВА на Международной конференции «Эффективное регулирование рынка финансовых услуг – путь к Европейской интеграции», размещенном на сайте Госфинуслуг.

По данным комиссии, активы установленных законодательством категорий (определенные в ст. 31 Закона Украины «О страховании») в январе-сентябре 2009 года против аналогичного периода 2008 года выросли на 4,2% - до 23 млрд. 101,2 млн. грн., в том числе, денежные средства на текущих счетах уменьшились на 11% - до 1 млрд. 595 млн. грн., банковские вклады – уменьшились на 10% - до 6 млрд. 103,7 млн. грн., банковские металлы – выросли на 40,9% - до 90,2 млн. грн., недвижимость – выросла на 18,8% - 2 млрд. 026,6 млн. грн., акции – выросли на 23,6% - до 9 млрд. 606,9 млн. грн., облигации – уменьшились на 12,3% - до 599,7 млн. грн., ипотечные сертификаты – уменьшились на 69% - до 20,7 млн. грн., ценные бумаги эмитируемые государством – выросли на 72,5% - до 506,2 млн. грн., права требования к перестраховщикам – уменьшились на 14,1% - до 2 млрд. 479,4 млн. грн., инвестиции в экономику по направлениям, установленным КМУ – уменьшились на 6,4% - до 61,1 млн. грн., кредиты страхователям-гражданам – не изменились – 0,8 млн. грн., долгосрочные кредиты для жилищного строительства – не изменились – 0,1 млн. грн.

Также сообщается, что сумма сформированных страховщиками на 30 сентября 2009 года страховых резервов составила 9 млрд. 366,5 млн. грн., что на 5,4% меньше показателя на отчетную дату 2008 года.

По информации Госфинуслуг, структура активов, которыми представлены средства страховых резервов на конец сентября 2009 года была следующей: банковские депозиты – 3 млрд. 607,5 млн. грн. (36% общего объема резервов), банковские металлы – 58,3 млн. грн. (1%), недвижимость – 956,1 млн. грн. (10%), акции – 1 млрд. 914,3 млн. грн. (19%), кредиты страхователям-гражданам – 0,5 млн. грн. (0%), облигации – 244,3 млн. грн. (2%), государственные ценные бумаги – 447,8 млн. грн. (4%), права требования к перестраховщикам – 1 млрд. 842,4 млн. грн. (19%), инвестиции в экономику Украины – 54,2 млн. грн. (1%), наличность в кассе – 10,6 млн. грн. (0%), долгосрочные кредиты для жилищного строительства – 0,1 млн. грн. (0%), денежные средства на текущих счетах – 799,3 млн. грн. (8%).

Справка УНИАН. На 1 октября 2009 года в Украине зарегистрировано 475 страховых компаний.

Чистые страховые премии (валовые премии без премий по внутреннему исходящему перестрахованию) страховщиков в январе-сентябре 2009 года против показателя аналогичного периода 2008 года уменьшились на 9,7% - до 10 млрд. 687,4 млн. грн., чистые страховые выплаты – уменьшились на 5,8% - до 4 млрд. 447,5 млн. грн.