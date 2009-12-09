Низкая гривневая ликвидность вызвала спокойствие на межбанке

Низкая гривневая ликвидность в банковской системе является основным фактором спокойного состояния межбанковского валютного рынка Украины.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что на корреспондентских счетах коммерческих банков в Национальном банке на начало среды находилось 15,3 млрд. грн. Однако, согласно оценкам экономиста, 2,5-3 млрд. грн. из этих объемов появились благодаря недавним вливаниям НБУ в государственные банки, направленным на обеспечение выплаты депозитов физическим лицам. Таким образом, объемы ликвидности банковской системы без учета этих средств составляют лишь 12,5-13 млрд. грн., а 6,5 млрд. грн. из этой суммы приходятся на обязательные резервы коммерческих банков, подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0075/8,0350 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0125/8,0200 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни упали до 7,9960/8,0140 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре UAH/USD с ценой отсечения 7,99 грн./долл.