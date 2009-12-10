Наличный доллар незначительно повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,99 грн./долл., продают – по 8,05 грн./долл., курс незначительно повысился по сравнению с 9 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,04 грн./долл., по продаже – в пределах 8,02-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,3%. по сравнению с 9 декабря, и сегодня составляет 11,80 грн./евро, продажи – понизился на 0,6%, до 11,94 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,75-11,85 грн./евро, по продаже – в пределах 11,87-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 9 декабря, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2589 грн./рубль, продажи – не изменился – 0,2725 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2630 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,99 грн./долл., продажи – 8,05 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-8,02 грн./долл., по продаже – в пределах 8,04-8,07 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева незначительно понизился, по сравнению с 9 декабря, и сегодня составляет 11,77 грн./евро, продажи – на 0,4% - до 11,95 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,70-11,83 грн./евро, по продаже – в пределах 11,87-12,05 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 9 декабря, понизился на 0,3% и сегодня составляет 0,2580 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2738 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2500-0,2650 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,00/8,07 грн., евро – 11,70/12,05 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,98/8,06 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,03 грн., евро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,2530/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 10 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9865, к евро – 11,794463, к российскому рублю – 0,25967.