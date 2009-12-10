Межбанк: доллар растет, евро падает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0170/8,0330 грн./долл. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Цены на российскую валюту составили 0,2622/0,2628 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,7880/11,8160 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,4714/1,4715 долл./евро (среда - 1,4728/1,4730 долл./евро).

В среду, 9 декабря, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,99 грн./долл.