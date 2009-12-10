Ющенко: Госдолг Украины до конца года достигнет 300 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прогнозирует, что государственный долг Украины до конца года достигнет 300 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью Сумской областной государственной телерадиокомпании.

«Государственный бюджет страны находится в одних руках - премьер-министра. Так говорит Конституция. Бюджетная, экономическая, социальная политика - это политика премьер-министра», - отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что качество нынешнего бюджетного процесса свидетельствует о невыполненных служебных обязанностях правительства и его руководителя.

Причиной этого Президент назвал непрофессиональное планирование бюджета, вследствие чего 50% расходов не имеют реальных источников поступлений. Пути, которыми правительство выходит из этой ситуации, констатировал Президент, только углубляют кризисные экономические явления. Речь идет, в частности, о росте государственного долга (сумма которого, по прогнозу В.ЮЩЕНКО, может до конца года достигнуть 300 млрд. грн.), изъятии экономического ресурса у бизнеса через невозврат НДС.

«Избрана тактика «наоборот» - не поддержка финансовым ресурсом экономики, а поддержка политики потребления», - убежден В.ЮЩЕНКО. Он выразил уверенность, что политика популизма в сфере государственных финансов дискредитирует Украину и делает беднее граждан нашего государства.

«Страна, где такая динамика долга, никогда не будет способна на внешнем рынке заимствовать деньги. Это самоубийство. Это PR-политика», - сказал Президент.

Справка УНИАН. По информации Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 281 млрд. 265 млн. 275,52 тыс. грн., или 35 млрд. 158 млн. 159,45 тыс. долл., что на 0,6% больше показателя на 30 сентября 2009 года.

На протяжении января-октября 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 91 млрд. 854 млн. 888,70 тыс. грн. (48,50%), в основном, за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы стенд-бай в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.