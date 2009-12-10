ПИБ досрочно вернул НБУ 300 млн. грн. рефинансирования

«Проминвестбанк» вчера, 9 декабря, досрочно вернул Национальному банку Украины 300 млн. грн. рефинансирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, таким образом, банк полностью рассчитался с Нацбанком по кредиту, срок возврата которого истекает в декабре этого года.

На сегодняшний день «Проминвестбанк» погасил уже 4,7 млрд. грн. от общего объема рефинансирования Национального банка Украины в 7 млрд. грн., которые ему были предоставлены в конце 2008 года.

«Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» ("Проминвестбанк") создан в 1992 году и сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 октября 2009 года активы банка составили 30,803 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,582 млрд. грн., обязательства – 28,477 млрд. грн., собственный капитал – 2,326 млрд. грн.

Убыток банка по итогам января-сентября 2009 года составил 1,319 млрд. грн.

По состоянию на 22 октября 2009 года уставный капитал банка составлял 5,3 млрд. грн. На эту же дату крупнейшим акционером банка являлась государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Россия) с долей в уставном капитале "Проминвестбанка" 93,84%.