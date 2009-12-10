Эксперт: банки выставят на продажу проблемные кредиты

Украинские банки в 2010 году выставят на продажу портфели беззалоговых кредитов на общую сумму от 8 до 12 млрд. грн.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе ООО «УкрФинансы» со ссылкой на директора компании Кристиана ШУЛЛЕРА.

По его словам, из этой суммы от 20% до 33% проблемных долгов перед банками может купить компания «УкрФинансы». Рынок проблемных залоговых кредитов в 2010 году эксперты компании оценивают в 2 млрд. грн., и банки будут реализовывать такие портфели постепенно, поскольку на рынке еще не установлены правила осуществления этих процессов.

К.ШУЛЛЕР подчеркивает, что в таких вопросах стоит ориентироваться на европейские стандарты работы. По мнению топ-менеджера, в Украине сформировалось не совсем правильное понимание коллекторской деятельности. «Коллекторское агентство не является сборищем неформалов, пытающихся агрессивными методами вернуть задолженности. Напротив, наличие третьей независимой стороны в лице коллектора способствует решению проблемы между кредитором и заёмщиком. Мы пытаемся найти законные, приемлемые для должника пути решить проблему», – пояснил К.ШУЛЛЕР. При этом он отметил, что на рынке есть достаточно квалифицированные руководящие кадры, имеющие опыт в приобретении залоговых и беззалоговых кредитных портфелей номинальной стоимостью в несколько миллиардов евро у крупных западноевропейских банков.

По информации пресс-службы компании, ООО «УкрФинансы» в 2009 году работала с более чем 100 тыс. кредитных дел, задолженность по которым превышает 1,3 млрд. грн., из которых приобрела проблемные кредиты номинальной стоимостью свыше 600 млн. грн.