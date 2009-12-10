НБУ сообщает о сокращении перечня валютных операций

Национальный банк Украины сообщает о сокращении перечня валютных операций с использованием инвестиционных счетов, в связи со вступлением в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI).

В телеграмме Нацбанка от 10 декабря, переданной УНИАН, говорится, что нормативно-правовые акты НБУ касательно порядка иностранного инвестирования в Украину действуют только в той части, которая не противоречит вышеуказанному Закону.

Как сообщал УНИАН, Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса» (№ 15533-VI) предусмотрено, что иностранные инвесторы осуществляют инвестиционную деятельность в денежной форме исключительно через инвестиционные счета, которое должны быть открыты в уполномоченных банках Украины. Помимо того, предусматривается, что перевод денег из таких счетов с целью осуществления инвестиций на территории Украины должен осуществляются исключительно в гривне. Также вводится режим обязательной регистрации иностранных инвестиций, согласно порядку, который должен разработать Нацбанк.

В связи с этим НБУ объяснил, что временно из перечня разрешенных операций в иностранной валюте исключаются операции по инвестиционными счетам, с целью осуществления инвестиций (реинвестиций) в Украину, а также перечисление валюты на собственный депозитный счет инвестора, который открыт в одном из банков Украины.

Нацбанк также объяснил, что возврат иностранных инвестиций, а также доходов, прибылей, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине, может осуществляться из счета резидента как на инвестиционный счет, так и непосредственно на счет иностранного инвестора, открытый в иностранном банке (то есть без использования инвестиционного счета).

Относительно государственной регистрации иностранных инвестиций в виде валютных ценностей, то Нацбанк сообщил, что сейчас ведется работа над соответствующим нормативным актом.