Межбанк: доллар снова ниже 8 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0170/8,0330 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,0055/8,0145 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9840/7,9985 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2622/0,2628 грн./рубль, а к 12:00 цены упали – 0,2617/0,2621 грн./рубль. К закрытию цены выросли до 0,2626/0,2630 грн./долл. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,45 рублей за доллар (+0,0501).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4685/1,4755 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7880/11,8160 грн./евро, к 12:00 цены, вслед за долларом, ушли вниз – 11,7770/11,7925 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 11,7605/11,7850 грн./евро.

По данным Национального банка Украины, по итогам торгов на межбанке средневзвешенный курс доллара США составил 7,995198 грн./долл.