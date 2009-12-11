Восстановление мировой экономики в 2010 г. будет сложным

Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что восстановление мировой экономики в 2010 году будет скачкообразным, сложным и длительным на фоне недостатка кредита и высокого уровня безработицы в странах с развитой экономикой, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Мировой рост ВВП в 2010 году, говорится в новом прогнозе банка, составит 4%, хотя ранее ожидался рост в размере 3,7%. При этом, по словам экономиста Morgan Stanley Джоакима Фелса (Joachim Fels), "рост ВВП стран G10 с трудом составит 2%". Рост производства на развивающихся рынках, как ожидают специалисты, составит 6,5%.

Аналитик считает, что на фоне правительственных мер, направленных на скорейшее восстановление экономики, компании будут увеличивать издержки и производство продукции. В то же время производители продолжат увольнять подчиненных, и, таким образом, уровень безработицы в Евросоюзе и США может достичь 10%.

По мнению экономистов, безработица в странах с развитой экономикой может оставаться высокой в течение следующих нескольких лет.

Финансовые трудности Греции в связи со значительно возросшим государственным долгом страны, по мнению аналитиков банка, могут стать общей тенденцией для стран с развитой экономической системой.

"Рынки, вероятно, "будут все больше беспокоиться из-за финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе", - говорит Фелс, поясняя, что "следующий кризис может стать кризисом доверия" - прежде всего из-за сомнений в способности правительств и центробанков справиться с растущей задолженностью государственного сектора, не создавая при этом инфляции". Но, несмотря на это, суверенные дефолты в развитых странах "крайне маловероятны", говорится в прогнозе Morgan Stanley.

Экономисты полагают, что в "маловероятном случае, если правительства не смогут погасить задолженности путем выпуска новых облигаций, повышения налогов или продажи активов", они смогут начать печатать деньги, что может привести к росту инфляции.

По прогнозу Morgan Stanley, мировая инфляция в 2010 году повысится на 3%, а в 2011 году - на 3,3%. По итогам текущего года этот показатель составит 1,9%, говорится в сообщении.

Также банк прогнозирует, что Федеральная резервная система (ФРС) США, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Центробанк КНР могут начать повышение учетных ставок с третьего квартала 2010 года.

"Тем не менее, мы подчеркиваем, что официальные ставки, вероятно, останутся на уровне ниже среднего в 2010 году, как, возможно, и в 2011 году", - говорится в документе.