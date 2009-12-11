В РФ снижен прогноз дефицита бюджета-2009

Минфин снизил прогноз дефицита федерального бюджета на текущий год с 8,3% ВВП до 6,9% ВВП, а с учетом квазифискальных мер – до 7,3% ВВП. Об этом заявил министр финансов Алексей Кудрин, сообщает k2kapital.

Предыдущий прогноз по дефициту федерального бюджета был определен в феврале-апреле 2009 года при принятии поправок в бюджет. Тогда закладывалась более низкая цена на нефть – всего $41 за баррель. Кроме того, Кудрин отметил, что Минфин не использует часть средств, направляемых на запланированную капитализацию банков.

С учетом квазифискальных расходов, таких как платежи в виде суборидинированных кредитов ВЭБу и госбанкам, дефицит бюджета составит 7,3%.