Гейтнер: Программа TARP предотвратила крах финансовой системы

Программа TARP предотвратила крах финансовой системы. Об этом заявил министр финансов США Тимоти Гейтнер в ходе своего выступления в Конгрессе, где он защищал свое решение о продлении этой непопулярной программы объемом $700 млрд, сообщает k2kapital.

Он отметил, что эта программа необходима для сохранения стабильности в финансовой системе США, хотя американская администрация и стремится вернуть деньги налогоплательщикам. При этом он отметил, что налогоплательщики получат прибыль от реализации программы.

С другой стороны, он признал, что существуют риски потерь. Так, есть вероятность того, что не будут в полном объеме возвращены средства, инвестированные в AIG, GM и Chrysler, отметил он.

В текущем году потери министерства финансов США по займам, предоставленным этим компаниям, достигли $61 млрд. долларов.