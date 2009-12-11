Порошенко подчеркивает важность продолжения сотрудничества с МВФ

Министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО подчеркивает важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом он сказал во время встреч в США с сопредседателем Комитета по иностранным делам Сената Ричардом ЛУГАРОМ и председателем подкомитета по вопросам Европы Сената Жан ШАХИН.

Министр очертил текущую политическую и экономическую ситуацию в Украине накануне президентских выборов. Он заверил американскую сторону в необратимости демократических процессов в Украине и в проведении честных и прозрачных президентских выборов в соответствии с международными стандартами.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики, энергетической безопасности и ситуации в регионе, а также сотрудничества Украины с НАТО и Европейским Союзом.

Был отмечен значительный прогресс в двусторонних отношениях с США в рамках стратегического партнерства двух стран.

Во время встречи с сенатором Р.ЛУГАРОМ П.ПОРОШЕНКО поблагодарил за предоставленную Соединенными Штатами Украине помощь в борьбе с эпидемией вируса гриппа A/N1H1 в рамках реализации механизма Двустороннего соглашения между Минздравом Украины и Минобороны США в области биологической безопасности.

П.ПОРОШЕНКО выразил благодарность собеседникам за последовательную поддержку суверенитета и независимости Украины и пригласил посетить наше государство. Сенаторы Ж.ШАХИН и Р.ЛУГАР с благодарностью приняли приглашение.