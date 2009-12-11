Газета: Тимошенко пошла на уступки НБУ ради подписи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО пообещала председателю Национального банка Украины Владимиру СТЕЛЬМАХУ отказаться от практики перечисления в бюджет разницы между доходами и расходами НБУ за текущий год взамен на его подпись под письмом к Международному валютному фонду.

Как пишет газета «Дело» (№209, от 11 декабря), об этом сообщил первый заместитель главы Нацбанка Анатолий ШАПОВАЛОВ, который ездил в Вашингтон на переговоры с МВФ в составе украинской делегации.

По его словам, в письме к МВФ Кабмин обещает, что добьется пересмотра закона о Нацбанке, который был изменен 21 августа. Согласно изменениям, Нацбанк должен перечислять в бюджет сумму превышения доходов над расходами не по итогам прошлого года, как было раньше, а за каждый квартал текущего года. Более того, парламент по инициативе правительства даже прописал в законе о бюджете точные суммы, которые обязан отдать Нацбанк. В этом году от НБУ требуют 9,8 млрд. грн. Если Ю.ТИМОШЕНКО выполнит свое обещание и правки в закон о Национальном банке будут отменены, НБУ по итогам 2009 года должен будет перечислить в бюджет лишь фактическую сумму превышения своих доходов над расходами, а не 9,8 млрд. грн., как того требовало правительство. Кроме того, в 2010 году Нацбанк не будет перечислять сумму своей «прибыли» ежеквартально, отмечает газета.

Инициировало неудобные для Нацбанка изменения правительство, заручившись поддержкой в парламенте Партии регионов. В новой редакции 5-я статья закона о НБУ, которую в обмен на подпись В.СТЕЛЬМАХА пообещал упразднить Кабмин, обязывает Нацбанк перечислять превышение его сметных доходов над расходами в бюджет. Начиная с этого года НБУ должен ежеквартально отдавать в бюджет весь имеющийся остаток средств - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Прежняя редакция закона о Нацбанке требовала от него вносить превышение доходов над расходами только за прошлый год. Кроме того, депутаты отменили норму закона о НБУ, согласно которой Нацбанку должны были из бюджета компенсировать негативную разницу между доходами и расходами. «Мы настояли на том, чтобы правительство взяло на себя обязательство эту норму вернуть. Это наша принципиальная позиция», - заявил первый замглавы Нацбанка А.ШАПОВАЛОВ.

Как пишет «Дело», еще одним шагом навстречу Нацбанку должно стать изъятие из проекта бюджета-2010 нормы, которая обязывает Нацбанк перечислить в казну 10,5 млрд. грн. от превышения доходов над расходами по той же схеме ежеквартальных взносов. «Мы очень на это надеемся», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.