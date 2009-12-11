НБУ: Банкноты номиналом 10 и 20 грн. образца до 2003 г будут изыматься

Национальный банк Украины (НБУ) напоминает банкам, что с 1 января 2010 г. из оборота будут изыматься банкноты номиналом 10 и 20 грн. образца до 2003 года.

Об этом говорится в телеграмме НБУ от 10 декабря т.г., текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины напоминает, что, начиная с 1 января 2010 года, из наличного обращения Украины будут изымаются банкноты образцов 1994, 1995 гг. и выпуска 2000 года номинальной стоимостью 10 и 20 гривень», - говорится в сообщении со ссылкой на соответствующее постановление НБУ от 19 июня 2009 года.

Нацбанк также напоминает, что на сегодняшний день, согласно соответствующим постановлениям НБУ, уже идет процесс изъятия из обращения банкнот номиналом 1,2 и 5 гривень образца до 2003 года (всех годов выпуска), а также номиналом 10 и 20 гривень образца 1992 года.